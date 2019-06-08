  • 8 июня 20198.06.2019суббота
  • USD65,0395
    EUR73,2605
  • В Тюмени 14..16 С 7 м/с ветер северный

Более тридцати бездомных получили помощь благодаря неравнодушным тюменцам

Общество, 13:05 08 июня 2019

из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте

36 бездомных получили помощь в Тюменском центре "Милосердие" в рамках акции "Заботливый прохожий" за май, сообщает центр помощи.

Люди, живущие на улице, получили возможность пройти санитарную обработку, помыться, побриться и переодеться в центре помощи.

Акцию "Заботливый прохожий", рассчитанную на отзывчивость горожан, центр "Милосердие" запустил в апреле. В ее рамках жителей областной столицы призвали рассказывать бездомным, которых они встречают на улицах, о том, где можно поесть и получить чистые вещи.

Для удобства сотрудники центра сделали памятку для добровольцев, желающих поддержать акцию. Те, кто не готов к прямому контакту, но хотят помочь, могут привезти в центр продукты, средства личной гигиены и сезонную одежду.

из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные , помощь , центр Милосердие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 08.06.2019Первый сезон "Возвращения в Простоквашино" планируют продать Китаю
15:14 08.06.2019Неравнодушные тюменцы объединились, чтобы накормить бездомных
14:51 08.06.2019Тюменцы презентовали идеи представителю московского культурного центра ЗИЛ
14:48 08.06.2019Проект "Капитаны двора" охватит более двух тысяч юных тюменцев