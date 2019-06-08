Более тридцати бездомных получили помощь благодаря неравнодушным тюменцам

| Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте

36 бездомных получили помощь в Тюменском центре "Милосердие" в рамках акции "Заботливый прохожий" за май, сообщает центр помощи.

Люди, живущие на улице, получили возможность пройти санитарную обработку, помыться, побриться и переодеться в центре помощи.

Акцию "Заботливый прохожий", рассчитанную на отзывчивость горожан, центр "Милосердие" запустил в апреле. В ее рамках жителей областной столицы призвали рассказывать бездомным, которых они встречают на улицах, о том, где можно поесть и получить чистые вещи.

Для удобства сотрудники центра сделали памятку для добровольцев, желающих поддержать акцию. Те, кто не готов к прямому контакту, но хотят помочь, могут привезти в центр продукты, средства личной гигиены и сезонную одежду.