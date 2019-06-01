Тоболяки будут отмечать день города три дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничные мероприятия, посвященные 432 дню рождения города, пройдут в Тобольске с 27 по 29 июня.

27 июня состоится презентация брендированного автобуса "Великие люди Тобольска: Дмитрий Иванович Менделеев". Вместе с запуском автобуса стартует первый в городе автобусный квест "Загадки Менделеева".

28 июня в Тобольске торжественно откроют новое арт-пространство "На Челюскинцев". Современный арт-объект призван стать центром реализации творческих идей. Здесь будут проводиться кинопоказы, семинары, мастер-классы, концерты, выставки, фестивали, перфомансы, камерные театральные постановки и литературные вечера. Также в этот день в городе пройдет Всемирный фестиваль уличного кино.

Официальные торжества пройдут в Тобольске 29 июня. Начнется празднование Дня города с карнавального шествия "Конек-горбунок. Новый элемент". В нем примут участие более 3 тыс. тоболяков.

Главная сцена будет расположена на Красной площади. Здесь в 14 часов состоится торжественное открытие праздника и начнется большой праздничный концерт. Тоболяков с праздником поздравят лучшие вокальные и танцевальные ансамбли Тобольска и Тюмени. В 17 часов состоится концерт участника телепроекта "Голос.Дети" Ислама Балкоева. В 18 часов зрители увидят сказку с оркестром "Конек-горбунок". В 19 часов 30 минут начнется турнир по силовому экстриму "Арангул-батыр". В 21 час тоболяки и гости города смогут попеть популярные песни в массовом караоке-шоу. Завершится празднование Дня города концертом звезды российской эстрады и двухуровневым фейерверком.

Также в рамках празднования дня города состоится open air "АМПЕРfest". В этом году он будет разделен на пять площадок: музыкальная площадка "Алябьев", научно-познавательная площадка "Менделеев", арт-площадка "Перов", литературная площадка "Ершов" и интерактивная семейная площадка "Ремезов".

Весь день на территории кремля будут работать спортивные площадки. Тоболяки и гости города смогут попробовать свои силы в гиревом спорте, жиме лежа, армспорте, силовом экстриме. Также можно будет сыграть в стритбол, шахматы, настольный теннис, пройти футбольный квест и многое другое.

Евгений Новосёлов