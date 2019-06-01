Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга Госжилинспекций России

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга Госжилинспекций по итогам первого квартала 2019 года, сообщает Минстрой.

Присвоение мест органам Госжилнадзора осуществляется по бальной системе. По итогам первого квартала года высокое качество работы показали более 35 субъектов Российской Федерации, которые разделили первые три места в рейтинге.

На первом месте находятся сразу 29 регионов, в их числе Тюменская Калиниградская, Кемеровская, Нижегородская, Амурская, области, Краснодарский край, Республика Крым, Москва и другие.

"Ежеквартальный рейтинг - это способ определить сильные и слабые стороны в системе государственного жилищного надзора и помочь отстающим регионам наладить работу, - пояснил заместитель министра Максим Егоров. - Сфера компетенций и полномочий региональных ГЖИ в последнее время существенно расширилась. Они принимают участие в контроле и качества жилья для расселения, и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, и подготовку и прохождение отопительного периода. Недавно совместно мы выполнили масштабную работу по проверке газового оборудования".

Деятельность региональных ГЖИ оценивается по долям результатов проверок, признанных недействительными, исполненных предписаний и судебных решений, вступивших в силу. Важную роль играет и своевременность предоставления отчетов в Минстрой России, наличие и функционирование горячей линии.