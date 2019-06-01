Тюменцев ждут прохладные выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 17 градусов ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 15 и 16 июня.

По данным центра Фобос, в субботу в ночные часы столбики термометров опустятся до 7 градусов, а днем потеплеет до плюс 17. Осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 16 июня ночью станет чуть теплее – до плюс 10. Днем ожидается переменная облачность и до 17 градусов выше ноля, возможен небольшой дождь.

Прохладным будет и начало следующей недели. 17 и 18 июня пройдут дожди, дневная температура воздуха не превысит 15 градусов. Однако уже со среды, 19 июня потеплеет до плюс 24.

Любовь Голышева