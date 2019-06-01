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О заморозках в Тюменской области предупреждает МЧС

Общество, 17:38 14 июня 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Заморозки на почве и в приземном слое до ноля - минус двух градусов ожидаются в Тюменской области по информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 14 по 16 июня.

В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и садовых растений. Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения из-за использования обогревательных приборов, неисправностью печного, газового или электрооборудования, обращает внимание ГУ МЧС России по Тюменской области.

Cпециалисты отмечают вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий в связи с образованием льда на дорогах и призывают население следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям по безопасности жизнедеятельности.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , заморозки

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