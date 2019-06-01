Тюменцы одержали победу в федеральном партийном проекте

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Сразу три тюменских инициативы, представленные на федеральный конкурс проектов первичных отделений партии "Единая Россия", попали в число 600 победителей, отобранных конкурсной комиссией, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Как отметила на заседании регионального политического совета партии руководитель исполнительного комитета Тюменского регионального отделения "Единой России" Ольга Швецова, в 2018 году региональное отделение направило в федеральные партийные органы свой опыт проведения конкурсов проектов первичных отделений – на региональном уровне в Тюменской области такие конкурсы проводятся с 2014 года. В результате на последнем партийном съезде был объявлен федеральный конкурс проектов первичных отделений – впервые в истории он подкреплен финансированием.

Один из тюменских победителей конкурса – проект секретаря городского первичного отделения №24 Анастасии Дембицкой "Краски жизни", направленный на создание условий, позволяющих улучшить психоэмоциональное состояние детей, находящихся на длительном лечении в больнице.

"Проект зародился еще в апреле 2016 года в стенах детского стационара областной клинической больницы №2. Волонтеры стали проводить с ребятами творческие мастер-классы, рисовать, делать аппликации. Теперь группа волонтеров приходит в стационар еженедельно и занимается с детьми. Не так давно к нам присоединился МТЦ “Космос”, и теперь периодически детям устраивают театрализованные представления – им это очень нравится", – рассказала Анастасия Дембицкая.

В планах активистов – развивать больничную арт-терапию, поскольку положительные эмоции хорошо сказываются на процессе лечения.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Помимо "Красок жизни", в конкурсе победили два проекта первичных отделений из Голышмановского муниципального округа: в селе Средние Чирки инициировано строительство детской игровой и спортивной площадки, а в селе Боровлянка – установка памятника Герою Советского Союза, уроженцу села Петру Юрлову.

Проекты-победители уже в ближайшее время получат грантовую поддержку на реализацию. Всего в региональный исполнительный комитет "Единой России" на конкурс поступило более 100 проектов от первичных отделений, их инициаторы были награждены грамотами и благодарственными письмами. Секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов поблагодарил участников конкурса за проявленную активность и выразил уверенность в успешной реализации их проектов.

"С 2014 года активистами "Единой России" было реализовано более 3 тысяч добрых дел. Региональный конкурс будет продолжен, чтобы добрые дела партийцев реализовывались в каждом сельском поселении и муниципалитете Тюменской области", – отметил Андрей Артюхов.