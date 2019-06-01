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Тюменская компания "Евробетон" увеличит производительность

Экономика, 12:53 18 июня 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Быстромонтируемый бетонный завод ELKOMIX-90 QUICK MASTER приобрела компания "ЕвроБетон", которая работает в Тюмени. Это позволит увеличить количество выпускаемой продукции на 15-25 %, сообщает инвестиционное агентство области.

Проект по расширению действующего бизнеса компании находится на сопровождении фонда Инвестиционное агентство Тюменской области. Увеличение производительности позволит закрыть потребность в регионе и закрепиться на других рынках сбыта.

Компания "ЕвроБетон" создана в 2007 году, основным видом деятельности является производства товарного бетона. Номенклатура компании насчитывает 11 видов марок, начиная с М100 до М400, а также пескобетон М100-М250. Объем выпуска продукции за год составляет 60 тыс. куб. м. Все виды смесей выпускаются на современном оборудовании с производительностью до 2,4 тыс. куб. м продукции в сутки. При этом качество полностью соответствует требованиям ГОСТ 7473-2010.

Производство бетона организовано таким образом, чтобы потери времени на каждом этапе были минимальными. Завод располагает необходимым оборудованием, чтобы производить смеси с точнейшим соблюдением состава и сроков затворения.

Специалисты компании проводят постоянный тщательный входной контроль материалов, а также следят за качеством на выходе производимых бетонных смесей.

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# заводы , инвестиции , инвестиционное агентство , производство

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