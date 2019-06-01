Огородников проконсультируют по правовым вопросам

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Выездное заседание комиссии по правозащитной деятельности Общественной палаты Тюменской области начнется в помещении Союза садоводов России (ул. Орджоникидзе, 7, первый этаж) 19 июня в 16 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Принять участие в мероприятии могут садоводы, огородники, а также председатели некоммерческих товариществ для консультации по правовым вопросам.

С председателями обществ обсудят вопросы применения медиации в механизмах защиты прав граждан в некоммерческих товариществах.