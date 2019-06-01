На форуме в прокуратуре обсудили вопросы доступной среды для инвалидов

| Фото: metragi.ru | Фото: metragi.ru

Вопрос реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов для приспособления их для инвалидов стал одним из основных на Седьмом открытом интерактивном форуме прокуратуры "Тюменская область без барьеров: от слов к делу".

Как отметил прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, в регионе реализуется региональная программа "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда) до 2020 года и на плановый период до 2023 года.

"Между тем, нерешенные проблемы в этой сфере есть, о чем свидетельствуют обращения инвалидов и публикации средств массовой информации, - сказал Владимир Владимиров. - Актуальным остается вопрос приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов".

Эта проблема, по словам заместителя губернатора, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских, обусловлена объективными и субъективными факторами.

"Много наших граждан, которые действительно нуждаются в доступной среде, сегодня живут в том жилье, которое по техническим особенностям невозможно приспособить, - отметила она. – Эти дома были построены давно и с теми технологическими и конструктивными условиями, которые сегодня невозможно изменить".

Ольга Кузнечевских сообщила, что 17 июня 2019 года на заседании президиума правительства Тюменской области был определен орган - Главное управление строительства, - который будет проводить проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (частей домов), в которых проживают инвалиды, для приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По результатам проверок управление строительства будет направлять расчет потребности в финансовых ресурсах в департамент социального развития Тюменской области. Это позволит реализовать инвалидам право на проживание в приспособленных с учетом их потребностей жилых помещениях.

Заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков заверил участников форума, что сама процедура обследования жилья инвалидов и общего имущества дома и подготовка заключения на первоначальном этапе будет занимать не более двух недель.

"В дальнейшем эти сроки могут быть сокращены, - отметил он. - Обследование поможет принять правильное решение. Если не окажется приемлемых вариантов реконструкции и переустройства дома, будут рассмотрены другие варианты. Такие, как возможное переселение".

Борис Олейник