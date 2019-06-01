На форуме в прокуратуре обсудили вопросы доступной среды для инвалидов
Вопрос реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов для приспособления их для инвалидов стал одним из основных на Седьмом открытом интерактивном форуме прокуратуры "Тюменская область без барьеров: от слов к делу".
Как отметил прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, в регионе реализуется региональная программа "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда) до 2020 года и на плановый период до 2023 года.
"Между тем, нерешенные проблемы в этой сфере есть, о чем свидетельствуют обращения инвалидов и публикации средств массовой информации, - сказал Владимир Владимиров. - Актуальным остается вопрос приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов".
Эта проблема, по словам заместителя губернатора, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских, обусловлена объективными и субъективными факторами.
"Много наших граждан, которые действительно нуждаются в доступной среде, сегодня живут в том жилье, которое по техническим особенностям невозможно приспособить, - отметила она. – Эти дома были построены давно и с теми технологическими и конструктивными условиями, которые сегодня невозможно изменить".
Ольга Кузнечевских сообщила, что 17 июня 2019 года на заседании президиума правительства Тюменской области был определен орган - Главное управление строительства, - который будет проводить проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (частей домов), в которых проживают инвалиды, для приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По результатам проверок управление строительства будет направлять расчет потребности в финансовых ресурсах в департамент социального развития Тюменской области. Это позволит реализовать инвалидам право на проживание в приспособленных с учетом их потребностей жилых помещениях.
Заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков заверил участников форума, что сама процедура обследования жилья инвалидов и общего имущества дома и подготовка заключения на первоначальном этапе будет занимать не более двух недель.
"В дальнейшем эти сроки могут быть сокращены, - отметил он. - Обследование поможет принять правильное решение. Если не окажется приемлемых вариантов реконструкции и переустройства дома, будут рассмотрены другие варианты. Такие, как возможное переселение".
Борис Олейник