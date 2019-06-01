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Выставка "Крымские каникулы" открылась в Тюмени

Общество, 16:26 19 июня 2019

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Выставка Алевтины Юрчак "Крымские каникулы" открылась в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1). На ней представлено 17 акварельных работ, сообщает пресс-служба библиотечного центра.

Художница работает в различных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, иллюстративная графика, декоративная роспись.

Для творческого самовыражения она использует различные техники. Ее работы выделяются собственным неповторимым стилем.

Экспозиция продлит свою работу до 31 июля. Вход свободный.

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# Алевтина Юрчак , выставка , картины

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