Выставка "Крымские каникулы" открылась в Тюмени
| Фото: www.tyumen-city.ru
Выставка Алевтины Юрчак "Крымские каникулы" открылась в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1). На ней представлено 17 акварельных работ, сообщает пресс-служба библиотечного центра.
Художница работает в различных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, иллюстративная графика, декоративная роспись.
Для творческого самовыражения она использует различные техники. Ее работы выделяются собственным неповторимым стилем.
Экспозиция продлит свою работу до 31 июля. Вход свободный.