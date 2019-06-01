Выставка рисунков детей по сказкам Пушкина откроется в Тюменском институте культуры

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Выставка "Там русский дух, там Русью пахнет…" откроется в Тюменском институте культуры (корпус № 1) 20 июня, сообщают организаторы.

Выставка детского рисунка воспитанников изостудии "Фантазия" Дворца творчества и спорта "Пионер" посвящена юбилейной дате - 220 летию со дня рождения А. С. Пушкина. В экспозиции представлено более 50 работ, выполненных акварелью, гуашью, тушью, акриловыми красками, а также в смешанной технике.

В процессе подготовки ребята читали сказки А. С. Пушкина, знакомились с произведениями его современников – П. П. Ершова, Н. В. Гоголя и других. Юные художники расширили свои познания о русских традициях и обычаях, русском костюме, познакомились с работами русских и советских художников и иллюстраторов, таких как И. Я. Билибин, В. М. Васнецов, М. В. Добужинский, Т. А. Маврина, – чьи имена неразрывно связаны с русской культурой и литературой.

Сюжетами для детских работ стали произведения русских писателей, народные сказки, потешки, обычаи, праздники.