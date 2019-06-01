Волонтеры Тобольска очистили от мусора берег Иртыша
| Фото: КДМ Тобольск
Подростки, посещающие лагерь дневного пребывания "Подсолнух", присоединились к Всероссийской экологической акции "Вода России" в Тобольске, сообщает городская администрация.
Ребята очистили пляжную зону Иртыша в районе паромной переправы. Подростки собрали с берега реки стеклянные бутылки, жестяные банки, пластиковые пакеты и другие отходы. Всего было собрано пять мешков мусора.
В рамках профильной смены "Волонтер" в лагере "Подсолнух" ребята изучают добровольческие направления, участвуют в акциях.