Волонтеры Тобольска очистили от мусора берег Иртыша

| Фото: КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

Подростки, посещающие лагерь дневного пребывания "Подсолнух", присоединились к Всероссийской экологической акции "Вода России" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Ребята очистили пляжную зону Иртыша в районе паромной переправы. Подростки собрали с берега реки стеклянные бутылки, жестяные банки, пластиковые пакеты и другие отходы. Всего было собрано пять мешков мусора.

В рамках профильной смены "Волонтер" в лагере "Подсолнух" ребята изучают добровольческие направления, участвуют в акциях.