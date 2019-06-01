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Волонтеры Тобольска очистили от мусора берег Иртыша

Общество, 17:38 21 июня 2019

КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

Подростки, посещающие лагерь дневного пребывания "Подсолнух", присоединились к Всероссийской экологической акции "Вода России" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Ребята очистили пляжную зону Иртыша в районе паромной переправы. Подростки собрали с берега реки стеклянные бутылки, жестяные банки, пластиковые пакеты и другие отходы. Всего было собрано пять мешков мусора.

В рамках профильной смены "Волонтер" в лагере "Подсолнух" ребята изучают добровольческие направления, участвуют в акциях.

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# река Иртыш , Тобольск , уборка мусора

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