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Ирина Попова сядет за рояль в "Музыкальной гостиной"

Общество, 14:10 21 июня 2019

из группы "Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте

Вечер в рамках проекта "Музыкальная гостиная" начнется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Словцова, 63) 21 июня в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Перед собравшимися выступит бухгалтер по профессии и мама в декрете Ирина Попова. С музыкой ее связывает вся жизнь. В рамках проекта "Музыкальная гостиная" Ирина Попова сыграет произведения Петра Чайковского и Фридерика Шопена.

На встречу приглашают всех желающих. Вход свободный.

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# Музейный комплекс им , музыка , отдых , Словцова

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