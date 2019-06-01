  • 24 июня 201924.06.2019понедельник
  • USD63,1295
    EUR71,3490
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер северо-западный

В районе аэропорта Нового Уренгоя конфликт между мужчинами завершился стрельбой

Происшествия, 08:29 24 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

По подозрению в покушении на убийство двух лиц задержан житель Нового Уренгоя, сообщает управление Следственного комитета России по Ямалу.

Установлено, что в ночь на 21 июня в районе аэропорта во время конфликта мужчина 1984 года рождения произвел в своих оппонентов несколько выстрелов из ружья. Видя, что те не подают признаков жизни, с места преступления скрылся.

Пострадавшие были доставлены в больницу Нового Уренгоя, им оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в преступлении и задержали его. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# покушение на убийство , следственный комитет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:29 24.06.2019В районе аэропорта Нового Уренгоя конфликт между мужчинами завершился стрельбой
17:59 22.06.2019Рыбаки-браконьеры наловили осетровых на шестьсот тысяч рублей
16:19 22.06.2019Жительница Увата подделывала медицинские справки
12:59 22.06.2019Сотрудники Росгвардии спасли мальчика из горящей квартиры в Тюмени