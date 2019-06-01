В районе аэропорта Нового Уренгоя конфликт между мужчинами завершился стрельбой

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По подозрению в покушении на убийство двух лиц задержан житель Нового Уренгоя, сообщает управление Следственного комитета России по Ямалу.

Установлено, что в ночь на 21 июня в районе аэропорта во время конфликта мужчина 1984 года рождения произвел в своих оппонентов несколько выстрелов из ружья. Видя, что те не подают признаков жизни, с места преступления скрылся.

Пострадавшие были доставлены в больницу Нового Уренгоя, им оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в преступлении и задержали его. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.