Лучшее "Семейное лето" выберут в Ярковском районе

| Фото: jschmidtdesigns.com | Фото: jschmidtdesigns.com

Поучаствовать в фотоконкурсе "Семейное лето" приглашает администрация Ярковского района. Принимаются фотографии, на которых запечатлен семейный летний отдых, – дети с родителями, бабушками и дедушками и т. д.

Это могут быть фотоистории летнего путешествия жителей Ярковского района, их совместные семейные прогулки на природу, экскурсии, поездки куда-либо, традиции их летнего отдыха в кругу семьи. Приветствуются фото с пояснениями к ним — в стихотворной форме или в прозе.

Участникам фотоконкурса в заявке необходимо указать свои инициалы, место проживания, возраст и отметить тех, кто запечатлен на снимке.

Работы принимают до 31 июля 2019 года по электронной почте yark-kcson@bk.ru или по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 71-2.