  • 25 июня 201925.06.2019вторник
  • USD62,9095
    EUR71,5973
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-восточный

Лучшее "Семейное лето" выберут в Ярковском районе

Общество, 08:07 25 июня 2019

jschmidtdesigns.com | Фото: jschmidtdesigns.com

Поучаствовать в фотоконкурсе "Семейное лето" приглашает администрация Ярковского района. Принимаются фотографии, на которых запечатлен семейный летний отдых, – дети с родителями, бабушками и дедушками и т. д.

Это могут быть фотоистории летнего путешествия жителей Ярковского района, их совместные семейные прогулки на природу, экскурсии, поездки куда-либо, традиции их летнего отдыха в кругу семьи. Приветствуются фото с пояснениями к ним — в стихотворной форме или в прозе.

Участникам фотоконкурса в заявке необходимо указать свои инициалы, место проживания, возраст и отметить тех, кто запечатлен на снимке.

Работы принимают до 31 июля 2019 года по электронной почте yark-kcson@bk.ru или по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 71-2.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фотоконкурс , Ярковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 25.06.2019Спектакль "Калейдоскоп историй" представят в Доме Машарова
09:35 25.06.2019Песни-былины споют на концерте у ДНК "Строитель"
09:24 25.06.2019Летняя школа для магистрантов откроется в ШПИ
09:13 25.06.2019Выставка "Одесский рассказчик" открылась в институте культуры