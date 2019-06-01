На Южном Урале гидропост МегаФона предупредит о наводнении

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Пилотный проект - автоматизированную систему наблюдения за паводковой ситуацией - запустил МегаФон в Саткинском районе Челябинской области. Теперь гидрологи могут оценивать уровень и расход потребления воды в онлайн-режиме.

В Саткинский городской пруд одновременно поступает вода из рек Малая и Большая Сатка, озера Зюраткуль и Малосаткинского водохранилища. Поэтому риск подтопления административного центра высок не только летом во время ливней, но и весной в период таяния снегов. За последние пять лет в Сатке неоднократно объявляли режим чрезвычайной ситуации.

По запросу главы муниципального района МегаФон всего за три недели реализовал проект онлайн-контроля противопаводковой ситуации на территории местного водохранилища. Гидропост также поможет прогнозировать ситуацию во время циклонов и ливней.

Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков отметил: "В зависимости от паводковой обстановки в городе замеры текущего уровня воды организованы в зимний период один раз в сутки, летом - два раза в сутки. Во время проливных дождей и таяния снегов наши специалисты могут снимать показания каждые полчаса. Теперь, благодаря онлайн-мониторингу, единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) получает данные об изменениях уровня воды в водохранилище каждые 10 минут".

Такое решение экономит время и рабочие ресурсы, ведь ранее гидрологи вручную с помощью рейки определяли отклонения от нормы в водохранилище.

Директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов рассказал: "Мы впервые установили автоматизированный гидропост, который позволит быстрее предупредить наводнение. Данный проект МегаФон реализовал под ключ: поставку и монтаж гидропоста, подключение к энергосетям, организацию связи с сервером — все эти вопросы мы взяли на себя. Для обеспечения сохранности оборудования также установили на нем видеонаблюдение".

Исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов отметил: "Министерство информационных технологий и связи поддерживает внедрение в регионе инноваций, которые способны повысить уровень безопасности жителей Челябинской области. Решение для контроля паводковой ситуации, предложенное МегаФоном, имеет выраженный социально-экономический эффект, потому что позволяет спрогнозировать риски наводнений в регионе, снизить материальные потери государства и населения. Сатка стала пилотным городом в реализации проекта, но, по расчетам экспертов, в Челябинской области необходимо установить 29 подобных гидропостов, чтобы прогнозировать ситуацию во всем регионе".