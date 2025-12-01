  • 29 декабря 202529.12.2025понедельник
Жители Тюменской области еще успевают поддержать елки на всероссийском конкурсе

Общество, 12:41 29 декабря 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Почти 17,5 тыс. голосов отдали жители Тюменской области за участниц регионального этапа Всероссийского конкурса "Ёлки России". Голосование проходит до конца дня 29 декабря.

Оно организовано в Телеграм-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. В конкурсе участвуют пять "зелёных красавиц". В следующий этап пройдут только три.

