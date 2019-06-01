Вячеслав Вахрин: Тюмень – то место, где стоит обсуждать вопросы качества городской среды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень – именно то место, где стоит обсуждать вопросы благоустройства и качества городской среды. Городу есть, что показать, но и в получении новых знаний, наработок и обмене опытом власти, общественники и научное сообщество заинтересованы тоже.

Об этом на открытии первого регионального урбанистического форума в Тюмени заявил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Он подчеркнул, что Тюмень лидирует по многим позициям, в том числе по качеству городской среды и комфортности проживания. Однако жизнь не стоит на месте и важно отрабатывать новые технологии дизайна, организации общественного пространства, благоустройства дворовых территорий. Это невозможно сделать без широкого обсуждения.

"Жизнь не стоит на месте и, если мы не будем использовать мировой опыт, то потеряем то качество жизни, которое имеем сегодня. Для нас это принципиально важно. Урбанисты - это те творческие люди, которые позволяют нам двигаться вперед", - подчеркнул Вахрин.

В Тюменской области реализуется обширная программа по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Более 450 млн рублей выделяется на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Тобольск и Ишим получают федеральные гранты на обустройство общественных пространств.

"Для нас принципиально важно, чтобы все решения, которые мы реализуем в регионе, соответствовали запросу общества. Экспертное сообщество их бы оценило и дало бы им путевку в жизнь. Еще одна задача - вовлекать общественность. Для нас важно, чтобы наши усилия находили положительный отклик у горожан", - добавил замгубернатора.

Первый урбанистический форум проходит в Тюмени 24 и 25 июня. В его работе участвуют представители власти, областной и городской дум, более 20 российских ученых-архитекторов и экспертов. Основные темы для обсуждений – роль сообщества в преобразовании города, комплексное развитие территорий, косвенные социально-экономические эффекты благоустройства.

Глава Тюмени Руслан Кухарук, говоря о значимости мероприятия, подчеркнул важность участия научного сообщества в развитии городской среды.

"Мы понимаем, что мало предусмотреть в бюджете денежные средства для освоения той или иной территории и собрать пожелания жильцов. Необходим еще и профессиональный подход. Это позволит реализовать проект таким образом, чтобы он был функционален, интересен и максимально включал в себя пожелания, которые мы собрали в ходе обсуждения. Урбанистический форум как раз призван решить эти задачи", - сказал Кухарук.

Он назвал успешно реализованные проекты, к реализации которых привлекали и жителей, и профессиональное сообщество. В их числе экопарк Затюменский, который стал местом притяжения жителей областной столицы. В настоящее время в Тюмени идет активное обсуждение дальнейшего благоустройства Гилевской рощи и территории, примыкающей к озеру Алебашево. Здесь важными остаются совместная работа власти, граждан, общественных организаций и бизнеса.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин отметил, что именно предпринимательское сообщество стало инициатором первого урбанистического форума. Тема изменения облика города, развития его инфраструктуры напрямую зависит от позиции предпринимателей, которые сами живут в этом городе и готовы его изменять в зависимости от потребностей рынка. Бизнесмены видят Тюмень динамично развивающимся, крупным, в будущем городом-миллионником и готовы в него вкладывать свои идеи и средства.

"Мы с помощью форума должны прежде всего приблизиться к решению вопросов о том, что недостаточно самостоятельно на усмотрение администраций городов вносить в наши города изменения, архитектурные решения. Все-таки во многом требуется глубокий научный подход с применением современных мировых практик. Тюмень – прекрасная площадка, где любые смелые архитектурные замыслы могут реализоваться. Это место, где можно реализовать решения, которые будут удивлять мир, будут интересны и приятны самим жителям", - сказал Эдуард Абдуллин.

Работа урбанистического форума в Тюмени продолжится 25 июня. Его участники обсудят актуальные проблемы развития социальной инфраструктуры современного бизнеса, механизмы инициативного бюджетирования в реализации социально-экономического развития территорий. Важной частью форума станет проектное обсуждение площадок ЖР "Заречье", улиц Ленина, Дзержинского, Масловского взвоза, озера Алебашево и ЖК "Европейский берег".

Любовь Голышева