Флешмоб в поддержку ЗОЖ пройдет в Тюмени 26 июня

| Фото: Областного центра профилактики и реабилитации | Фото: Областного центра профилактики и реабилитации

Флешмоб "Быть счастливым - значит быть здоровым!", приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, начнется в Тюмени на площади 400-летия 26 июня в 10 часов 30 минут, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Фитнес-инструкторы покажут пример силы и бодрости духа по программе "Зумба". Затем участники флешмоба создадут своеобразную надпись в поддержку здорового образа жизни.

Мероприятие объединит специалистов учреждений системы профилактики, подростков летних лагерей, волонтеров отряда "Action" и проекта "Капитаны двора", а также представителей спортивных коллективов города.