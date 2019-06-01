Как не стать жертвой мошенников, рассказали в Роспотребнадзоре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чтобы не оказаться жертвой мошенников, следует бережно относится к своим персональным данным и документам. Не отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и трехзначный код на обратной стороне карты, сообщает Роспотребнадзор.

Чтобы узнать обо всех операциях с банковской картой, необходимо позвонить или сходить в банк, проверить баланс через банкомат или онлайн-банк.

При заполнении анкет или опросных листов стоит внимательно изучать их содержание. С осторожностью приобретать у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику. Товары могут не соответствовать обязательным требованиям, их цена завышается в несколько раз.

С осторожностью стоит посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг (массаж, пилинг, уход за волосами) с настойчивыми рекомендациями местного врача, презентации косметики с исключительными свойствами. Продавцы таких товаров и услуг убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы.

Прежде чем приобрести товар или услугу следует продумать вопрос о необходимости покупки, ознакомиться с инструкцией, внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы, потребовать от распространителя демонстрации его работы, проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций, посоветоваться с родными и близкими. Потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается.

Если договор с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг подписан, то следует обратиться в Роспотребнадзор.

Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг 8 800-100-29-26.