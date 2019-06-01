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Предложения по совершенствованию ЕГЭ собирает Рособрнадзор

Общество, 18:43 25 июня 2019

Рособрнадзор | Фото: Рособрнадзор

Сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей проводит Рособрнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

"За последние годы удалось многое сделать, чтобы процедура ЕГЭ стала четкой, прозрачной и максимально продуманной. В этом нам очень помогли не только мнения и предложения экспертов, но и неравнодушных граждан. Постоянно совершенствуются контрольные измерительные материалы единого госэкзамена. Но ЕГЭ – это не застывший инструмент, он развивается, и мы внимательно прислушиваемся к любым конструктивным предложениям, чтобы при необходимости улучшить и донастроить какие-то элементы проведения государственной итоговой аттестации", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене? Чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ? Как сделать процедуру более комфортной и прозрачной? Свои мнения и предложения можно направлять на электронную почту: ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.

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# ЕГЭ , предложения , Рособнадзор

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