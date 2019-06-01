О вредных веществах в косметике можно узнать через мобильное приложение

| Фото: https://www.utmn.ru/ | Фото: https://www.utmn.ru/

Тюменские разработчики из компании Mint Rocket создали мобильное приложение, которое определяет сомнительные и вредные вещества в составе косметики, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Проверить состав можно, загрузив названия вручную или фотографию состава с телефона. Последовательность действий проста: нажать кнопку "сканировать", сделать фото состава. Через несколько секунд на экране появится подробная информация о каждом найденном веществе, включая ссылки на источники этих сведений.

Новое приложение получило название EcoAngel Beauty. "При его разработке алгоритм поиска и распознавания ингредиентов подвергся многократной модернизации: мы провели более тысячи экспериментов для проверки различных кейсов. В завершении получили приложение, которое будет полезно всем, кто задумывается о качестве и безопасности используемой косметики", - сказал руководитель команды Mint Rocket, доцент кафедры информационных систем ТюмГУ, кандидат технических наук Иван Карякин.

В приложении можно проверить любые средства по уходу за лицом, телом и волосами, декоративную, мужскую и детскую косметику, парфюмированные и туалетные воды, дезодоранты, зубные пасты, лаки для ногтей, краски для волос. Проанализировать их состав можно в магазине перед покупкой. Разработчики надеются, что EcoAngel Beauty поможет в выборе косметики и парфюмерии аллергикам и родителям маленьких детей, которые контролируют наличие опасных веществ в детских средствах. Узнавать о составе ингредиента вручную можно на бесплатной основе; проверка неограниченного числа веществ по фото будет стоить 129 рублей в месяц.

Приложение можно скачать по ссылкам: AppStore и Google Play.