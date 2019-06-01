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Блогеры поделятся секретами успеха на площади 400-летия Тюмени

Общество, 08:07 28 июня 2019

из группы "Жара | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Жара | Тюмень" во ВКонтакте

Истории успеха популярных блогеров услышат гости фестиваля "Жара", который развернется на площади 400-летия Тюмени 29 и 30 июня. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель PR-службы тюменского регионального отделения "Опоры России" Алина Омарова.

Два дня для горожан будет работать образовательная площадка "Своя атмосфера", на которой выступят блогеры и известные тюменские деятели, представляющие разные сферы.

"Блогеры примут участие в true story blog. "Опора России" проводит true story fest, на которых предприниматели рассказывают о своих взлетах и падениях. А на фестивале "Жара" блогеры расскажут гостям о том, как им удалось стать популярными", — поделилась она.

Организаторы мероприятия отмечают, что на "Жаре" будут познавательные вещи как для бизнесменов, так и для всех горожан. Так, перед тюменцами выступит блогер Филипп Тарасов, который ведет аккаунт в Instagram под названием "Вкусная Тюмень". Он расскажет о том, как в областной столице развивается ресторанный бизнес. А практикующий психолог Юлия Екимова расскажет о мотивации ребенка на жизнь и успех.

29 июня с 17 часов 30 минут до 22 часов гостей ждет показ короткометражных фильмов в шатре. Его проведут и 30 июня. В последний день фестиваля показ фильмов продлится с 19 часов 20 минут до 22 часов.

Инна Пахомова

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# блогеры , фестиваль , фестиваль Жара

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