Для перевозки животных в самолетах и поездах существуют определенные правила

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Собак и кошек весом до 8 кг можно перевозится в салоне самолета только в специальном контейнере. Животных больше установленного норматива - в грузовом отсеке, исключение распространяется лишь на собак-поводырей.

При этом, важно учитывать пожелания авиакомпании. Не все хотят видеть в салонах животных, в частности, крыс и птиц. Лучше заранее позвонить и узнать все тонкости.

Каждому питомцу необходимо ветеринарное свидетельство международного образца и паспорт животного с прививками. При этом при путешествии по России, эти документы не потребуются на домашних, служебных, декоративных животных.

В поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак и птиц можно провозить не более одного питомца на один билет, и не более двух животных на это место сверх установленной нормы провоза ручной клади, при этом они должны находиться в переноске. Мелким считается питомец, которого можно провезти в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 см. Что касается крупных собак, то им необходим намордник и поводок. Оформить перевозочные документы можно на сайте РЖД. Обязательно также соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне. Перевозка по России мелких домашних животных в поездах дальнего следования российских перевозчиков осуществляется без предъявления ветеринарных документов.

Исключение - собаки-проводники для инвалидов, на них не нужно оформлять перевозочные документы. При этом поводырь должен иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого сопровождает, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".