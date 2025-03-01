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48 единиц техники задействуют в Абатском районе для борьбы с паводком

Общество, 21:04 28 марта 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Группировка сил и средств для борьбы с паводком в Абатском районе сформирована. В составе группы 155 человек, для разных работ будет задействовано 48 единиц техники.

Об этом доложил глава Абатского района Игорь Васильев на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

Для укрепления защитных сооружений заготовлено 4 тыс. мешков и 1 тыс. м пленки. К приходу большой воды запас пополнят еще на 20 тыс. мешков и 2 тыс. 600 м пленки. Пункты временного размещения готовы принять 1 тыс. 11 человек.

В особой зоне внимания Назаровское сельское поселение. Из-за затопления низководного моста через Ишим здесь ежегодно на 50-70 дней приостанавливается автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами. В этот период здесь будет работать лодочная переправа - жителям регулярно будут доставлять продукты, лекарства, пенсии, ГСМ. Уже сейчас здесь создан необходимый запас товаров первой необходимости, в том числе бутилированной питьевой воды, топлива и баллонного газа. На территории будет работать пожарный пост.

Напомним, ранее подготовку к паводку в Абатском районе лично проверил губернатор Тюменской области Александр Моор. В Тюменской области введен режим повышенной готовности, по вопросам паводка работает горячая линия 122.

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# Абатский район , Александр Моор , паводок , подготовка к паводку

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