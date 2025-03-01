В Аромашевском районе оценили готовность лодочных переправ

| Фото: Telegram-канал Игоря Власова | Фото: Telegram-канал Игоря Власова

Ледовую обстановку и необходимость открытия лодочных переправ на низководных мостах с. Русаково и д. Новоуфимская оценил глава Аромашевского района Игорь Власов совместно с первым заместителем Иваном Пятилетовым и специалистом сектора ГОиЧС Станиславом Нагаевым.

"В настоящее время мосты не затоплены, но ситуация с развитием весеннего половодья находится на контроле и постоянно мониторится. В сельских поселениях для лодочных переправ все готово. Моторные лодки в исправном состоянии", - проинформировал Игорь Власов в своих аккаунтах в соцсетях.