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В Аромашевском районе оценили готовность лодочных переправ

Общество, 16:18 28 марта 2025

Telegram-канал Игоря Власова | Фото: Telegram-канал Игоря Власова

Ледовую обстановку и необходимость открытия лодочных переправ на низководных мостах с. Русаково и д. Новоуфимская оценил глава Аромашевского района Игорь Власов совместно с первым заместителем Иваном Пятилетовым и специалистом сектора ГОиЧС Станиславом Нагаевым.

"В настоящее время мосты не затоплены, но ситуация с развитием весеннего половодья находится на контроле и постоянно мониторится. В сельских поселениях для лодочных переправ все готово. Моторные лодки в исправном состоянии", - проинформировал Игорь Власов в своих аккаунтах в соцсетях.

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