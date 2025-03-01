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Около 9 км земляных насыпей обустроили в Ишимском районе для защиты от паводка

Общество, 18:42 28 марта 2025

ТГ-канал Александра Моора (архив) | Фото: ТГ-канал Александра Моора (архив)

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8 тыс. 800 м составила общая протяженность земляной насыпи в Ишимском районе для защиты сельских поселений от большой воды. Об этом доложил глава муниципалитета Сергей Ломовцев на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

Глава района уточнил, что всего в зоне риска 10 населенных пунктов, еще девять могут остаться без автомобильного сообщения. Все превентивные меры муниципалитет принимает уже сейчас, чтобы жители не остались без продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Там, где возможен приход воды, проведены подворовые обходы. Жители получили памятки, как действовать в этой ситуации, и контакты экстренных служб.

На случай эвакуации в Ишимском районе подготовлены 13 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 1 тыс. 220 человек.

Если будет необходимо, специалисты готовы нарастить защитные сооружения. Для этого уже подготовлено 4 тыс. 200 метров пленки и 22 тыс. мешков. До повышения уровня воды этот запас еще планируется увеличить.

Напомним, ранее подготовку к паводку в Ишимском районе Александр Моор проверил лично. С 27 марта в Тюменской области введен режим повышенной готовности, работает горячая линия по тел. 122.

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# Александр Моор , Ишимский район , паводок , подготовка к паводку , Сергей Ломовцев

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