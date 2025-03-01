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Тюменский автовокзал меняет расписание маршрутов в связи с паводком

Общество, 16:05 27 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение автобусов по маршруту № 107 Ялуторовск – д. Криволукская с отправлением в 6 часов 10 минут и 15 часов 20 минут прекращается с 27 марта.

Решение связано с противопаводковыми мероприятиями на трассе, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Уехать в этом направлении теперь можно по новому маршруту - № 107К с отправлением в 5 часов 40 минут и в 17 часов 45 минут. Также добраться до места можно на автобусе № 108 Ялуторовск– с. Хохлово с отправлением в 6 часов 10 минут и в 15 часов 20 минут от автовокзала Ялуторовска.

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# автобусы , автовокзал , рейсы , Ялуторовск

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