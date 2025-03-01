Тюменский автовокзал меняет расписание маршрутов в связи с паводком
Движение автобусов по маршруту № 107 Ялуторовск – д. Криволукская с отправлением в 6 часов 10 минут и 15 часов 20 минут прекращается с 27 марта.
Решение связано с противопаводковыми мероприятиями на трассе, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Уехать в этом направлении теперь можно по новому маршруту - № 107К с отправлением в 5 часов 40 минут и в 17 часов 45 минут. Также добраться до места можно на автобусе № 108 Ялуторовск– с. Хохлово с отправлением в 6 часов 10 минут и в 15 часов 20 минут от автовокзала Ялуторовска.