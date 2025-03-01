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Владимир Якушев обратил внимание Минтранса на необходимость реконструкции участка трассы Тюмень - Омск

Экономика, 15:32 27 марта 2025

Разлив реки Ишим в Абатском районе. Скриншот видео из архива | Фото: Разлив реки Ишим в Абатском районе. Скриншот видео из архива

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Необходимость реконструкции участка дороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск обозначил первый вице-спикер СФ, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на правчасе с министром транспорта Романом Старовойтом.

"Это федеральная трасса. В прошлом году мы ее отбивали из-за паводка. Когда проводились работы, на два часа останавливали движение - пробки образовывались до 15 километров. Это говорит о том, что трасса серьезно загружена. Регион подал заявку, чтобы провести реконструкцию участка", - пояснил первый-вице спикер.

Также на правчасе затронули тему создания региональных программ развития общественного транспорта. Они станут финансовым основанием для обновления автопарка и получения софинансирования из федерального бюджета. В связи с этим Владимир Якушев обратил внимание Минтранса на необходимость ускорить принятие методических рекомендаций для субъектов, регпрограммы должны быть сформированы до 2 июня.

"Коллеги из регионов говорят, что не могут написать обоснования к программе, потому что не понимают, что финансируется. Поэтому просьба эту работу ускорить", - пояснил Владимир Якушев.

Замминистра Виктор Тимофеев сообщил, что в течение недели в регионы поступит проект рекомендаций. Решение о выделении субсидий министерство примет до 1 апреля, сообщает пресс-служба партии.

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# Владимир Якушев , дороги , Минтранс РФ , общественный транспорт , трасса Тюмень - Омск

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