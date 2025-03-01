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Уровень воды в бассейне реки Ишим поднялся на 31 см за сутки

Общество, 13:53 25 марта 2025

скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора

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На 31 см прирос уровень воды в бассейне реки Ишим на гидропосту в с. Ильинка Казанского района за минувшие сутки. Сейчас вода здесь держится на отметке 320 см при норме 750 см, сообщает информационный центр регионального правительства.

Напомним, данной территории уделено особое внимание - здесь ожидается самый большой подъем в этом году. Продолжаются работы по укреплению насыпей, подготовка мешков с грунтом для защиты отдельных домов с учетом опыта прошлого года. Главная задача - минимизировать возможный ущерб.

В инфоцентре отметили, что в Республике казахстан к этому времени Сергеевское водохранилище наполнено на 117 %. За сутки увеличение составило 233 м3/с, сброс - 477 м3/с. Петропавловское водохранилище наполнено на 88 %. За сутки приток 60 м3/с, сброс 72 м3/с.

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# Казанский район , паводок , подготовка к паводку , река Ишим

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