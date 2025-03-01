Инструкторы центра "Воин" готовят операторов БПЛА для борьбы с паводком

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительную команду операторов БПЛА готовят в Тюменской области для борьбы с предстоящим паводком. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава региона Александр Моор.

"В 2024 году в режиме онлайн мы получали картинку с воздуха о состоянии дамб и насыпей, о ледовой обстановке. Это очень помогло в принятии оперативных решений. Тогда коптерами управляли инструкторы центра "Воин", - напомнил губернатор.

В 2025 году контроль должен быть ещё более тщательным, поэтому Александр Моор поручил дополнительно подготовить команду операторов, которые смогут летать чаще и контролировать большую территорию.

С будущими операторами губернатор пообщался в ходе в рабочей поездки в Казанский район.

Первый этап их обучения уже завершён. В группе из 22 новых операторов - представители Казанского, Ишимского и Абатского районов.

"Курировал процесс непосредственно руководитель направления БПЛА тюменского филиала центра "Воин" Денис Гордеев. Опыта ему не занимать: паводок прошлого года он вёл от границы с Казахстаном до Тобольска", - отметил губернатор.

Второй этап начнётся непосредственно с паводком. Инструкторы центра "Воин" будут в реальных условиях работать с местными операторами.