  • 24 марта 202524.03.2025понедельник
  • USD84,6400
    EUR91,4262
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер северо-западный

Инструкторы центра "Воин" готовят операторов БПЛА для борьбы с паводком

Губернатор, 18:31 24 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительную команду операторов БПЛА готовят в Тюменской области для борьбы с предстоящим паводком. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава региона Александр Моор.

"В 2024 году в режиме онлайн мы получали картинку с воздуха о состоянии дамб и насыпей, о ледовой обстановке. Это очень помогло в принятии оперативных решений. Тогда коптерами управляли инструкторы центра "Воин", - напомнил губернатор.

В 2025 году контроль должен быть ещё более тщательным, поэтому Александр Моор поручил дополнительно подготовить команду операторов, которые смогут летать чаще и контролировать большую территорию.

С будущими операторами губернатор пообщался в ходе в рабочей поездки в Казанский район.

Первый этап их обучения уже завершён. В группе из 22 новых операторов - представители Казанского, Ишимского и Абатского районов.

"Курировал процесс непосредственно руководитель направления БПЛА тюменского филиала центра "Воин" Денис Гордеев. Опыта ему не занимать: паводок прошлого года он вёл от границы с Казахстаном до Тобольска", - отметил губернатор.

Второй этап начнётся непосредственно с паводком. Инструкторы центра "Воин" будут в реальных условиях работать с местными операторами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , беспилотники , паводок , подготовка к паводку

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 24.03.2025Инструкторы центра "Воин" готовят операторов БПЛА для борьбы с паводком
12:16 22.03.2025В Тюменской области уделят особое внимание безопасности в дни празднования Дня Победы
15:42 21.03.2025В Ишимском районе восстановили дамбу
13:49 21.03.2025Насыпь протяженностью 900 м защитит село Казанского района в паводок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора