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В Упоровском районе обследовали дамбы и насыпи при подготовке к половодью

Общество, 13:05 21 марта 2025

из Telegram-канала главы Упоровского района Анатолия Игловикова | Фото: из Telegram-канала главы Упоровского района Анатолия Игловикова

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Гидротехнические сооружения и земляные насыпи обследовали в селах Упоровского района в преддверии паводка. На территориях сделали резерв грунта, пленки, мешков. Специалисты проверили рабочее состояние мотопомп, подготовили здания для развертывания пунктов временного разрешения.

Об этом сообщил глава Упоровского района Анатолий Игловиков в своем Telegram-канале.

"Согласно предварительным прогнозам, максимальный уровень воды на реке Тобол ожидается в пределах нормы. Однако, учитывая непредсказуемость погодных условий, рассматриваем вариант развития событий по наихудшему сценарию. Наша цель - минимизировать всевозможные риски и обеспечить безопасность людей, живущих в зоне вероятного подтопления", - уточнил глава муниципального образования.

Готовятся в районе и к пожароопасному сезону. Ранняя весна и быстрое таяние снега значительно повысили риск возникновения природных пожаров. Анатолий Игловиков призвал земляков соблюдать правила противопожарной безопасности самими жителями района, проявлять бдительность и быть острожными.

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# паводок , пожароопасный сезон , Упоровский район

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