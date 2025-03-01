Насыпь протяженностью 900 м защитит село Казанского района в паводок

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Земляная насыпь протяженностью 900 м защитит село Огнёво Казанского района в паводок. Ее построили вдоль реки Ишим в феврале. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Прошлой весной в Казанском районе от большой воды пострадало 44 дома, часть из них в селе Огнёво. Для защиты населенного пункта приняли решение возвести противопаводковую земляную насыпь. В феврале работы были завершены. Теперь от реки Ишим дома отделяет вал длиной 900 метров", - уточнил глава региона.

Всего в регионе к половодью возведут более 45 км насыпей. Для этого используют более 194 тыс. куб. м грунта и свыше 300 единиц техники. Такая работа уже началась в муниципальных образованиях.