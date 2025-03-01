  • 21 марта 202521.03.2025пятница
  • USD84,3955
    EUR92,4633
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер западный

Насыпь протяженностью 900 м защитит село Казанского района в паводок

Губернатор, 13:49 21 марта 2025

скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Земляная насыпь протяженностью 900 м защитит село Огнёво Казанского района в паводок. Ее построили вдоль реки Ишим в феврале. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Прошлой весной в Казанском районе от большой воды пострадало 44 дома, часть из них в селе Огнёво. Для защиты населенного пункта приняли решение возвести противопаводковую земляную насыпь. В феврале работы были завершены. Теперь от реки Ишим дома отделяет вал длиной 900 метров", - уточнил глава региона.

Всего в регионе к половодью возведут более 45 км насыпей. Для этого используют более 194 тыс. куб. м грунта и свыше 300 единиц техники. Такая работа уже началась в муниципальных образованиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Казанский район , паводок

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 21.03.2025Насыпь протяженностью 900 м защитит село Казанского района в паводок
11:26 21.03.2025Александр Моор проверяет подготовку к паводку в Казанском районе
17:03 20.03.2025Студенты и школьники станут участниками событий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
11:52 20.03.2025Региональные выплаты для участковых полиции введут в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора