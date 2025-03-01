Александр Моор лично протестировал горячую линию 122

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Подготовка к паводку идёт по плану. В регионе начала работу горячая линия 122. Лично позвонил и протестировал, как функционирует служба.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

Жители Тюменской области могут набрать номер 122, произнести слово "паводок", "наводнение" или "уровень воды", тогда система переведёт звонок на оператора кол-центра.

В случае наступления ЧС по телефону 122 можно получить всю информацию о зонах подтопления и эвакуации, пунктах временного размещения и мерах поддержки пострадавших.

"Работу горячей линии мы организовали с учётом опыта 2024 года и с применением интеллектуальных технологий (ИИ). График работы – ежедневно с 7 часов 30 минут до 20 часов, в случае необходимости переведём в круглосуточный режим работы. Все вопросы по подготовке к паводку держу на личном контроле", - проинформировал Александр Моор.