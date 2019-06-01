Вблизи Кипра нашли затонувший корабль с амфорами

| Фото: youtube.com | Фото: youtube.com

Затонувший корабль римской эпохи с амфорами найден в море вблизи курорта Протарас на юге Кипра, пишет РИА Новости.

Это первый неразрушенный римский корабль, найденный возле Кипра, и результаты исследования, как ожидается, позволят по-новому взглянуть на масштабы торговых отношений острова с остальными римскими провинциями восточного Средиземноморья.

Место кораблекрушения обнаружили водолазы-любители из исследовательской группы подводной археологии лаборатории археологических исследований Кипрского университета.

В настоящее время на месте находятся археологи, студенты и волонтеры лаборатории и работают над документированием места кораблекрушения.