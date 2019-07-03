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Новая школа в Суходолье в Тюмени откроется 1 сентября

Общество, 14:49 03 июля 2019

admtyumen.ru

Новый корпус школы №65 в районе ул. Янтарная-Б.Житкова в микрорайоне Суходолье примет первых учеников 1 сентября 2019 года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел как идет подготовка к учебному году в новой школе.

Как сообщила директор учебного заведения Оксана Фокина, на сегодняшний день поступило 1 тыс. 600 заявлений на зачисление. Строители завершили все работы и сейчас в здании идет установка мебели и оборудования.

Александр Моор поинтересовался, укомплектован ли этот корпус необходимыми специалистами. Оксана Фокина проинформировала, что педагогический состав в старшем звене набран полностью, необходимо доукомплектовать педагогами только начальную школу. В новом корпусе будет набрано 16 первых классов.

Глава региона прошел по всем этажам школы, осмотрел и современное спортивное ядро, размещенное на территории образовательного учреждения. В частности, многофункциональную спортивную игровую площадку, которая будет доступна для занятий не только ученикам, но и всем жителям микрорайона. В целом губернатор высоко оценил выполненную работу и подготовку школы к приему детей.

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# Александр Моор , образование , школа

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