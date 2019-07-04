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Информация о ночной продаже алкоголя в Интернете признана незаконной

Общество, 15:38 04 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Информация в Интернете о реализации алкогольной продукции в ночное время дистанционным способом признана судом запрещенной, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

При мониторинге глобальной сети Роспотребнадзор выявил три информационных ресурса, на которых содержалась информация о продаже алкогольной продукции потребителям Тюмени и Тюменской области дистанционным способом. По всем сайтам специалисты Роспотребнадзора подготовили и направили в суд заявления о признании указанной информации запрещенной.

Центральным районным судом Тюмени заявления и удовлетворены в полном объеме, решения вступили в силу.

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# запрещенная информация , Интернет , Роспотребнадзор

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