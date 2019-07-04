Информация о ночной продаже алкоголя в Интернете признана незаконной

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Информация в Интернете о реализации алкогольной продукции в ночное время дистанционным способом признана судом запрещенной, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

При мониторинге глобальной сети Роспотребнадзор выявил три информационных ресурса, на которых содержалась информация о продаже алкогольной продукции потребителям Тюмени и Тюменской области дистанционным способом. По всем сайтам специалисты Роспотребнадзора подготовили и направили в суд заявления о признании указанной информации запрещенной.

Центральным районным судом Тюмени заявления и удовлетворены в полном объеме, решения вступили в силу.