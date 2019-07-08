От тоболяков ждут идеи по реконструкции Александровского сада и сквера выпускников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественные обсуждения по благоустройству Александровского сада и сквера выпускников пройдут в Тобольске 12 и 13 июля, сообщает городская администрация.

В мультицентре "Моя территория" состоится дизайн-игра для молодежи. Участники разделятся на группы, и каждая из них получит карту территории, на которой команды проработают инфраструктуру пространства. После этого каждая группа презентует результаты работы, организаторы переработают и включат предложенные идеи в концепцию.

Александровский сад расположен в подгорной части Тобольска. Это огороженная территория с часовней в центре, с лавочками и прогулочными дорожками. Здесь проходят городские праздники и концерты. Сейчас активно обсуждается будущая реконструкция парка.

Также в Тобольске планируется создать сквер выпускников. Местом размещения сквера выбрано на территории между школой № 7 и гимназией им. Лицмана. Территория призвана стать современным молодежным центром с привлечением молодых креативных, творческих людей.