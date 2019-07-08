  • 8 июля 20198.07.2019понедельник
  • USD63,5841
    EUR71,6593
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер юго-западный

От тоболяков ждут идеи по реконструкции Александровского сада и сквера выпускников

Общество, 18:10 08 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественные обсуждения по благоустройству Александровского сада и сквера выпускников пройдут в Тобольске 12 и 13 июля, сообщает городская администрация.

В мультицентре "Моя территория" состоится дизайн-игра для молодежи. Участники разделятся на группы, и каждая из них получит карту территории, на которой команды проработают инфраструктуру пространства. После этого каждая группа презентует результаты работы, организаторы переработают и включат предложенные идеи в концепцию.

Александровский сад расположен в подгорной части Тобольска. Это огороженная территория с часовней в центре, с лавочками и прогулочными дорожками. Здесь проходят городские праздники и концерты. Сейчас активно обсуждается будущая реконструкция парка.

Также в Тобольске планируется создать сквер выпускников. Местом размещения сквера выбрано на территории между школой № 7 и гимназией им. Лицмана. Территория призвана стать современным молодежным центром с привлечением молодых креативных, творческих людей.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александровский сад , реконструкция , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 08.07.2019От тоболяков ждут идеи по реконструкции Александровского сада и сквера выпускников
18:00 08.07.20199 июля - события дня
17:38 08.07.2019Проект "Агропоколение" оценили на форуме "Педагоги России"
17:27 08.07.2019Битва дружин и лагерь исторической археологии стали особенностью "Абалакского поля"