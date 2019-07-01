  • 10 июля 201910.07.2019среда
  • USD63,7660
    EUR71,4626
  • В Тюмени 25..27 С 6 м/с ветер южный

Тюменцам предлагают присоединиться к акции "#Музей140"

Общество, 10:03 10 июля 2019

из группы "#Музей140" во ВКонтакте | Фото: из группы "#Музей140" во ВКонтакте

Предметы быта, книги, журналы, одежду, игрушки периода XIX-XX вв. смогут передать тюменцы для пополнения музейного фонда. О начале акции "#Музей140" объявило Тюменское музейно-просветительское объединение.

От населения готовы принять награды, значки XIX - сер. XX вв., предметы быта XIX - сер. XX вв., предметы интерьера (мебель по предварительной договоренности) XIX - XX вв., предметы и элементы форменной или бытовой одежды, снаряжения, дамские и мужские аксессуары, украшения и туалетные принадлежности XIX - сер. XX вв. Также будут рады играм и игрушкам XIX - XX вв., книги, периодические издания (журналы) XIX - XX вв., предметы культа, изготовленные до середины XX века.

Вещи принимают в дар.

Желающим участвовать в акции необходимо заполнить заявку. К ней нужно прикрепить фотографию предмета, добавить описание предмета, его историю, рассказать о происхождении.

Заявки необходимо отправлять в группу или на электронный адрес museum.tmn@yandex.ru.

Участники акции, чьи дары отберут для определения в основной фонд музейного собрания, получат именные сертификаты участников (на две персоны), дающие право на посещение выставок из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения в течение месяца после подведения итогов.

По итогам проведения акции дарителей предметов, вызвавших наибольший интерес с точки зрения исторической, научной, культурной ценности, отметят благодарственными письмами.

Сбор предметов продлится до 30 ноября. Справки по телефону: 45-09-93 (доб. 141, 108).

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , музей , экспонаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:25 10.07.2019Пятьдесят тысяч рублей могут выиграть тюменцы за изображение "Комфортной городской среды"
10:14 10.07.2019В ишимском парке развлечений снизилась стоимость взрослых билетов
10:03 10.07.2019Тюменцам предлагают присоединиться к акции "#Музей140"
09:53 10.07.2019Триста десять лет назад войска Петра I победили в Полтавской битве