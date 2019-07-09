Два светофора отключат в Тюмени, на улице 50 лет Октября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два светофора отключат в Тюмени 9 июля, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут объекты на пересечении ул. 50 лет Октября с ул. М. Горького, а также в районе дома № 26.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.