Тюменская "Свеза" высадила тысячи деревьев в лесничествах области

| Фото: комбината "Свеза" | Фото: комбината "Свеза"

174 тыс. сосен высадил комбинат "Свеза" в Юргинском и Нижнетавдинском лесничествах, сообщает пресс-служба предприятия.

На арендованных лесных участках компания "Свеза провела серьезную противопожарную работу. Мероприятия по созданию лесных культур и защите лесов от пожаров стартовали в начале мая.

Противопожарные мероприятия в лесничествах включали в себя установку агитационных стендов, устройство минерализованных полос и барьеров, ремонт и строительство дорог противопожарного значения, устройство мест отдыха в лесу, организацию водозаборных площадок и подъездов к ним.

Отметим, во время особого противопожарного режима, который сейчас действует в Тюменской области, работники комбината и специалисты подрядных организаций ведут патрулирование в арендованных лесах для контроля ситуации с лесными пожарами.