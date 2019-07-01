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Более восьми тысяч многодетных семей региона получили земельные участки

Общество, 12:27 10 июля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

622 земельных участка с начала 2019 года получили многодетные жители Тюменской области, воспитывающие трех и более детей, сообщает департамент имущественных отношений региона.

За аналогичный период прошлого года было принято 510 решений о предоставлении участков.

С начала действия в регионе закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным гражданам, на учет принято 13 тыс. 420 семей. В первом полугодии 2019 года возможностью решили реализовать еще 94 семьи, они подали заявления.

В 13 муниципалитетах обеспечены земельными участками более 90 % многодетных семей, поставленных на учет в своем районе.

Земельные участки общей площадью 853 га получили 8 тыс. 42 семьи.

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# земельные участки , земля многодетным

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