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Прокуратура Тюменской области проведет горячую линию по нарушениям в работе УФСИН

Общество, 18:29 10 июля 2019

ИА "тюменская линия" | Фото: ИА "тюменская линия"

Горячая линия для приема сообщений о нарушениях в уголовно-исполнительной системе будет работать в прокуратуре Тюменской области по 19 июля.

Соблюдение прав и свобод человека в местах содержания под стражей и исправительных учреждениях системы УФСИН является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры, отметили в ведомстве.

Для выявления фактов незаконных действий или бездействия должностных лиц органов и учреждений УФСИН по Тюменской области организована телефонная горячая линия по номерам 8 (3452) 27-04-90 и 27-04-92.

Все сообщения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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# горячая линия , прокуратура , УФСИН

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