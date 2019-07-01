Прокуратура Тюменской области проведет горячую линию по нарушениям в работе УФСИН

| Фото: ИА "тюменская линия" | Фото: ИА "тюменская линия"

Горячая линия для приема сообщений о нарушениях в уголовно-исполнительной системе будет работать в прокуратуре Тюменской области по 19 июля.

Соблюдение прав и свобод человека в местах содержания под стражей и исправительных учреждениях системы УФСИН является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры, отметили в ведомстве.

Для выявления фактов незаконных действий или бездействия должностных лиц органов и учреждений УФСИН по Тюменской области организована телефонная горячая линия по номерам 8 (3452) 27-04-90 и 27-04-92.

Все сообщения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.