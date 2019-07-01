Открытый турнир по стритболу пройдет в Омутинском 13 июля

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Открытый турнир по стритболу 3×3 пройдет в сквере "Молодежный" с. Омутинское (ул. Терешковой, 4а) 13 июля, начало в 10 часов. Стать зрителем может любой желающий, сообщает мультицентр "Моя территория".

В соревнованиях примут участие подростки и молодые люди от 14 лет. 11 июля осталось два турнирных места для женских команд.

Участниками турнира станут 12 мужских и семь женских команд, в каждой - три играющих и один запасной. Турнир длится до 15 очка либо до истечения 10 минут. Ребят, занявших 1, 2 и 3 места, наградят грамотами, медалями, баскетбольным мячом и футболками. Чемпионы получат кубок.

До турнира для игроков прошли мастер-классы в сельских поселениях Омутинского. Тренер, педагог и организатор проекта Евгений Пермяков пояснил спортсменам правила стритбола 3×3 и показал упражнения для развития навыков и скоростной координации.

"Этот проект о том, как занятия спортом помогают сформировать личность в наше время, когда многие пагубные привычки разрушают ее. Здорово, что организаторы неравнодушны к этой проблеме. Они хотят привлечь молодежь к здоровому и активному образу жизни при помощи стритбола, который как раз работает на их проблему: игра отличается большой эмоциональностью, требует проявления физических и интеллектуальных способностей, моральных и волевых качеств", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Евгений Пермяков отметил, что этом стритбол не требует больших финансовых затрат, в него можно играть во дворе небольшой компанией. В планах организаторов сделать турнир ежегодным, с переходящим кубком.

Ознакомиться с правилами игры, заполнить заявку на участие можно здесь.

В 2019 году турнир получил поддержку на сумму 75 тыс. рублей в конкурсе проектов "Моя идея".