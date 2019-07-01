В юные геологи посвятили участников полевой олимпиады

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Команды "Малахит" в старшей возрастной группе и "Аметист" в младшей группе стали лучшими по итогам Тюменской региональной полевой олимпиады юных геологов, которая прошла в детском загородном центре "Энергетик", сообщают организаторы.

Участие в ней приняли ребята 8-17 лет, отдыхавшие на смене в лагере.

До начала соревнований по полевым дисциплинам юных геологов тренировали специалисты НАО "СибНАЦ" - опытные практики, каждый год выезжающие на полевые работы. Сотрудник Тюменской станции скорой помощи провела мастер-класс по сердечно-легочной реанимации и остановке кровотечений. Представители ГУ МЧС по Тюменской области рассказали о правилах безопасного поведении в лесу, оказании первой помощи в походных условиях, о необходимости прививки от клещевого энцефалита. Ребята научились различать минералы, узнали больше о легендарных первооткрывателях месторождений нефти и газа.

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Знания и навыки юные геологи применили на практике во время олимпиады: успешно ответили на каверзные вопросы викторин по минералогии и полезным ископаемым, определяли направление по компасу и мерили расстояние шагами, отрабатывали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание на манекене и бинтовали условные раны товарищам по команде, мыли шлихи, ставили палатки на время и разводили костер. Самые яркие эмоции вызвало кулинарное соревнование.

Школьники встретились с ветеранами геологии – Анатолием Брехунцовым и Геннадием Носенко, с известным тюменским журналистом Анатолием Омельчуком, с прославленными спортсменами и тренерами – Владимиром Чебоксаровым, Сергеем Воробьевым, Владимиром Рыковановым.

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

"Во время олимпиады вы не только начали изучать геологию, но и научились вещам, которые вам обязательно пригодятся в жизни, и даже, возможно, сделали первый шаг в будущую профессию. Геология многогранна, и, почувствовав радость самостоятельных открытий, кто-то из вас наверняка выберет связанную с этой наукой специальность. Каждый из вас сегодня получит в подарок талисман – подвеску из амазонита, пусть он не только напоминает о прекрасных днях в лагере "Энергетик", но и приносит удачу", - обратился к ребятам во время церемонии закрытия один из организаторов олимпиады, заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов.

На церемонии закрытия олимпиады присутствовали ветераны геологии и сотрудники нефтегазовых предприятий, которые вручили специальные призы участникам олимпиады, показавшим особые достижения во время соревнований.

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Призеры олимпиады получили кубки, дипломы и подарки – книги о тюменской геологии и коллекции минералов.

Олимпиада прошла при поддержке регионального департамента недропользования и экологии и Тюменского индустриального университета.

Гости высоко оценили ее уровень, а также знания о геологии, которые получили тюменские школьники за столько непродолжительное время. Сами дети отметили, что отлично провели время. Им понравилось варить кашу, ходить по компасу, петь песни у костра. Некоторые задумались о выборе геологической специальности.