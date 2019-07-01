  • 11 июля 201911.07.2019четверг
  • USD63,7988
    EUR71,5631
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер юго-западный

Газпром энергосбыт Тюмень будет уведомлять должников об отключениях электроэнергии на сайте компании

Общество, 15:54 11 июля 2019

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

О введении ограничения режима энергопотребления начал уведомлять должников- юридических лиц гарантирующий поставщик электроэнергии в тюменском регионе АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сайте компании.

Как сообщает пресс-служба компании, данный способ уведомления разрешен российским законодательством, информация о нем размещена в дополнительном соглашении к договорам энергоснабжения, которые потребители электроэнергии заключили с энергосбытовой компанией.

Чтобы получить информацию об отключении электроэнергии за неплатежи, требуется войти на официальный сайт АО "Газпром энергосбыт Тюмень" и перейти по баннеру на дополнительный интернет-ресурс www.tmesk-dolg.ru. Данные об официальном наименовании потребителя, реквизитах договора, заключенного с энергосбытом, и дате уведомления о введении ограничения автоматически выгружаются дважды в месяц — с 10 по 14 число и с 25 по 29 число. Также действует раздел "Поиск уведомлений об ограничении", где должник может найти соответствующую информацию либо по наименованию предприятия, либо по номеру заключенного договора.

Напомним, что полное или частичное ограничение энергоснабжения является крайней мерой воздействия, применяемой поставщиком электроэнергии по отношению к клиентам-должникам: условия введения ограничения режима энергопотребления указаны в договорах энергоснабжения.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 11.07.201912 июля - события дня
17:43 11.07.2019Тюменский госуниверситет участвует в образовательной программе Сколтеха
17:32 11.07.2019 Ежегодно в Тюменской области обновляют по сто километров коммуникационных сетей
17:21 11.07.2019Викуловская комсомольская тачанка без промаха била по недостаткам и разгильдяйству