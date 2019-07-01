Газпром энергосбыт Тюмень будет уведомлять должников об отключениях электроэнергии на сайте компании

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

О введении ограничения режима энергопотребления начал уведомлять должников- юридических лиц гарантирующий поставщик электроэнергии в тюменском регионе АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сайте компании.

Как сообщает пресс-служба компании, данный способ уведомления разрешен российским законодательством, информация о нем размещена в дополнительном соглашении к договорам энергоснабжения, которые потребители электроэнергии заключили с энергосбытовой компанией.

Чтобы получить информацию об отключении электроэнергии за неплатежи, требуется войти на официальный сайт АО "Газпром энергосбыт Тюмень" и перейти по баннеру на дополнительный интернет-ресурс www.tmesk-dolg.ru. Данные об официальном наименовании потребителя, реквизитах договора, заключенного с энергосбытом, и дате уведомления о введении ограничения автоматически выгружаются дважды в месяц — с 10 по 14 число и с 25 по 29 число. Также действует раздел "Поиск уведомлений об ограничении", где должник может найти соответствующую информацию либо по наименованию предприятия, либо по номеру заключенного договора.

Напомним, что полное или частичное ограничение энергоснабжения является крайней мерой воздействия, применяемой поставщиком электроэнергии по отношению к клиентам-должникам: условия введения ограничения режима энергопотребления указаны в договорах энергоснабжения.