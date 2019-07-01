Кинофразу "Сила в правде" твердят тюменскому блогеру российские деятели искусства

| Фото: Алексея Нелаева | Фото: Алексея Нелаева

"Сила в правде", – цитируют главного героя киноленты "Брат-2" Алексея Балабанова популярные российские медиа-личности, когда отвечают на блиц-опрос тюменского блогера Алексея Нелаева в авторском проекте #РоссияЧитает. Тюменец считает, что с помощью своих интервью сможет составить карту российской идентичности.

В своем авторском проекте "Интервью #РоссияЧитает" Алексей Нелаев общается с известными людьми, основной темой беседы остаются книги. Кроме того, известные личности делятся суждениями о современной России. Примечательно, что писатель Олег Архипов, блогер Андрей Бойко, режиссер Юрий Быков на вопрос: "В чем сила?" ответили: "В правде".

"Такой опрос поможет составить карту российской идентичности, чтобы понять, откуда мы (страна в целом) пришли, и куда мы (опять же как страна) идем. Например, режиссер Юрий Быков в беседе со мной сказал, что главное достижение России – это то, что "у нее очень большой, длинный, очень витиеватый, сложный, но огромный путь впереди". Так же Юрий Быков считает, что главная беда нашей страны – в отсутствии веры в себя", – рассказал автор проекта.

Алексей Нелаев напомнил, что в одном из интервью режиссер культового российского фильма "Брат-2" Алексей Балабанов сказал: "Фраза достаточно глупая, но почему-то понравилась".

"Возможно, Алексей Октябринович не вкладывал в эту фразу особого смысла (или лукавил, говоря, что не вкладывал), но фраза прижилась. Думаю, потому, что у русского человека всегда есть внутреннее стремление к правде, к тому, чтобы во всем разобраться, а если он в чем-то не разобрался, то это его гложет. Я сам не считаю, что правда в деньгах. Сила в человеке. Если он уверен в себе и знает, что делает важное, нужное дело, и, если он горит свои делом, тогда у него и связи, и деньги появятся. Один человек может изменить мир только потому, что он во что-то верит", – убежден Алексей Нелаев.

Для интервью с Юрием Быковым автор проекта #РоссияЧитает на несколько часов поехал в екатеринбургский Ельцин-центр, где его снимали. Ранее гостями тюменского блогера стали певец и композитор Денис Майданов, писатель Олег Архипов, театральный режиссер Николай Коляда, скульптор Николай Распопов, блогер Андрей Бойко. Алексей Нелаев планирует и дальше развивать проект, но пока не раскрывает имен своих будущих собеседников.

#РоссияЧитает – авторский проект Алексея Нелаева, в котором талантливые, известные и просто интересные люди рассказывают о том, что они читают, какие у них взгляды на события в России и в мире и как добиться успеха в жизни.

Ирина Ромашкина