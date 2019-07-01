В ДТП на трассе Курган - Тюмень пострадали четыре человека

| Фото: ГИБДД Тюменской области (архивное) | Фото: ГИБДД Тюменской области (архивное)

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на автодороге Курган - Тюмень 12 июля около 8 часов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

"На 142- м километре автодороги Курган - Тюмень автомобиль Volkswagen Polo въехал в три машины ZAZ Vida, Hyundai Santa Fe и Honda CR-V, стоявшие у светофора, — на месте ремонта дороги, где организовано реверсивное движение. По предварительным данным, в автомобиле ZAZ пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Из машины их деблокировали сотрудники МЧС. Пострадавших доставили в исетскую больницу", — рассказала Анжела Борисова.

По предварительным данным, житель Шатровского района Курганской области 1997 года рождения, находившийся за рулем Volkswagen, не смог выбрать безопасную дистанцию и скорость.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Инна Пахомова