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Лучших защитников лесов определит конкурс в Тюмени

Общество, 13:49 14 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заявки на участие в региональном конкурсе "Сохраним лесное наследие Тюмени" принимает департамент лесного комплекса Тюменской области и общественный совет при департаменте, сообщают организаторы.

Конкурс проходит в шести номинациях. Определят лучшее деревообрабатывающее предприятие, лучшего студента лесного направления, лучшего лесопользователя. Лучших преподавателей школьных лесничеств и наставников выберут в номинации "За воспитание молодого поколения", "За активную жизненную позицию в деле экологического воспитания и охраны окружающей среды" ждут награды самых активных государственных лесных инспекторов и общественных инспекторов по защите окружающей среды.

Заявки принимаются до 11 сентября по адресу: gvv@tyumenles.ru. Официальное награждение участников состоится во время празднования Дня работников леса.

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# департамент лесного комплекса , конкурс профмастерства , охрана лесов

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