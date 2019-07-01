Лучших защитников лесов определит конкурс в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заявки на участие в региональном конкурсе "Сохраним лесное наследие Тюмени" принимает департамент лесного комплекса Тюменской области и общественный совет при департаменте, сообщают организаторы.

Конкурс проходит в шести номинациях. Определят лучшее деревообрабатывающее предприятие, лучшего студента лесного направления, лучшего лесопользователя. Лучших преподавателей школьных лесничеств и наставников выберут в номинации "За воспитание молодого поколения", "За активную жизненную позицию в деле экологического воспитания и охраны окружающей среды" ждут награды самых активных государственных лесных инспекторов и общественных инспекторов по защите окружающей среды.

Заявки принимаются до 11 сентября по адресу: gvv@tyumenles.ru. Официальное награждение участников состоится во время празднования Дня работников леса.