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Названы любимые иномарки россиян

Экономика, 15:27 14 июля 2019

www.autostat.ru | Фото: www.autostat.ru

Топ-10 новых иномарок по итогам первого полугодия на отечественном авторынке, представило аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

Самой популярной у россиян остается KIA Rio, было куплено 47,4 тыс. автомобилей этого семейства. Второе и третье места в рейтинге заняли две модели Hyundai – кроссовер Creta (реализовано 34,6 тыс. автомашин) и седан Solaris (30,7 тыс. автомашин). В первой пятерке лидеров продаж эксперты отметили седан Volkswagen Polo и кроссовер Renault Duster.

Кроме них, в десятку наиболее продаваемых новых иномарок попали: лифтбек Skoda Rapid, седаны Renault Logan и Toyota Camry, кроссоверы Volkswagen Tiguan и KIA Sportage.

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# новые автомобили , рейтинг

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